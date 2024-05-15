В Запорожье заявили о планах тотальной мобилизации на Украине

Рогов: Украина планирует тотальную мобилизацию в пяти городах, включая Харьков

Украина планирует тотальную мобилизацию в пяти городах, включая Запорожье и Харьков. Об этом РИА Новости рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как сообщил Рогов, повальные облавы с целью мобилизации планируются в Константиновке, Славянске, Павлограде, Запорожье и Харькове. Предполагается установка блокпостов с перекрытием дорог, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами.

«Все запланировано ориентировочно начиная с 17-18 мая», — подчеркнул политик. По его данным, в указанные города прибывают сотни сотрудников военкоматов из других регионов при поддержке Службы безопасности Украины.

Ранее экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил о возможном призыве каждого десятого украинца в мае. Он подчеркнул, что нужно ориентироваться на заявление бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о потребности в призыве в ряды армии 500 тысяч человек.