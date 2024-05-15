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18:42, 15 мая 2024Из жизни

Веганы потребовали у соседей не готовить мясо

В Австралии семья веганов потребовала, чтобы соседи не готовили мясо у окна

Фото: Unsplash

Семья веганов из Австралии потребовала у соседей перестать готовить мясо с открытыми окнами. Об этом пишет Daily Mirror.

Жители города Перт поделились в Facebook необычной запиской, которую им оставили соседи-веганы. Причина оказалась в отвращении к запаху готовящегося мяса, который проникал в их квартиру через окно.

«Привет, соседи, не могли бы вы закрывать боковое окно, когда готовите? Мы семья веганов (то есть едим только растительную пищу), и запах мяса, которое вы готовите, расстраивает нас и вызывает у нас тошноту. Мы будем признательны за ваше понимание. Спасибо. Сара, Уэйн и дети», — написали они. При этом они положили записку под дверь в конверте с надписью «Пожалуйста, отнеситесь серьезно».

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Пост собрал сотни комментариев. «Если им не нравится запах мяса, пусть переезжают», — говорилось в одном из них. Другие пользователи предложили досадить недовольным еще сильнее — например устроить большую вечеринку с барбекю на улице. Нашлись и те, кто выступил в защиту веганов. «По крайней мере они были вежливы», — написал один комментатор.

Ранее сообщалось, что пользователь интернета поссорился с женой из-за того, что в течение целого года тайком кормил дочь-веганку мясом. В 2022 году девочка впервые захотела попробовать мясо, когда увидела, как отец ест бургер.

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      Антонина Черташ
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