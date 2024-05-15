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19:23, 15 мая 2024Интернет и СМИ

Врач назвал лайфхак для хорошего сна

Фото: Gregory Pappas / Unsplash

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин посоветовал нанести прохладный компресс на лоб при проблемах со сном. Лайфхак для хорошего сна он назвал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

Агапкин рассказал, что улучшить сон поможет проветривание комнаты вечером. Однако если в помещении не стало прохладнее, как бывает летом, можно прибегнуть к компрессу, указал специалист.

«Можно намочить полотенце в холодной воде, отжать его и сделать прохладный компресс на голову перед сном. Это существенно облегчает наступление сна», — заявил он.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко раскрыла неочевидные причины бессонницы. В частности, врач предупредила, что к проблемам со сном может приводить большое потребление углеводов в течение дня.

Перед этим Агапкин рассказал о неочевидном способе борьбы с нарушением сна. Он рекомендовал есть мед, чтобы засыпать быстрее.

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      Маргарита Щигарева
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