Врач назвала неожиданную причину развития болезни Альцгеймера

Врач Павлова: диабет в молодости повышает риск развития болезни Альцгеймера

Наличие сахарного диабета в молодости повышает риск развития болезни Альцгеймера в старости, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Такую неожиданную причину врач назвала в своем Telegram-канале.

Доктор объяснила, что у людей с сахарным диабетом в мозге скапливается больше токсичных нерастворимых белков (бляшек), чем у здоровых людей. Это приводит к нарушениям работы нейронов, а затем и к проблемам с когнитивным здоровьем. Также в крови молодых людей с диабетом отмечают высокий уровень биомаркеров болезни Альцгеймера, уточнила Павлова.

Врач отметила, что это не означает, что у всех людей с диагнозом сахарный диабет в старости разовьется слабоумие. Однако вредные привычки, недостаток физической активности и неправильное питание значительно увеличивают риск появления болезни Альцгеймера, заключила она.

Ранее Павлова предупредила, что кофе может негативно сказаться на состоянии зубов и костей. По словам врача, если человек часто запивает еду кофе, в организме образуется дефицит кальция, необходимого в том числе для работы сердца и других мышц.