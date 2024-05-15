За границей выросли продажи российских активов

AK&M: продажи российских активов за рубежом выросли семикратно, превысив $1 млрд

Продажи российских активов иностранцам за рубежом в первом квартале 2024 года выросли семикратно, превысив один миллиард долларов. Такими данными поделилось в отчете по рынку M&A (слияний и поглощений) агентство AK&M (документ есть в распоряжении у РБК).

В сравнении, в первом квартале 2023 года объем таких сделок достиг 158,6 миллиона долларов. Однако в количественном выражении число сделок в аналогичном периоде текущего года сократилось с шести до четырех.

Всего в прошлом году было заключено 23 соглашения по покупке иностранцами российских зарубежных активов на общую сумму почти 3,5 миллиарда долларов. В 2024 году крупнейшей сделкой пока является покупка казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли (26,19%) в железнодорожном перевозчике Globaltrans у трех фирм с российскими бенефициарами. Стоимость сделки не раскрывалась, но, предполагает агентство, она может достигать порядка 774,5 миллиона долларов.

На втором месте по величине в первом квартале 2024 года оказалась продажа армянской дочерней компании МТС ЗАО «МТС Армения» (работает под брендом Viva-MTS) кипрской компании Fedilco Group Limited, сумма, по информации из годового отчета МТС, составила 209,1 миллиона рублей.