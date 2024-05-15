Захарова назвала иностранных наемников неизбежной целью ВС России

Захарова: иностранные наемники неизбежно станут целью ВС России

Иностранные наемники неизбежно станут целью Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

Она подчеркнула, что любое поставляемое Украине оружие рассматривается российскими военными как законная военная цель и подлежит уничтожению.

«Аналогично иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил», — сказал дипломат.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что военная техника, поставленная Западом Украине, не способна спасти Киев от поражения и будет уничтожена российскими войсками.