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13:07, 15 мая 2024Мир

Захарова назвала иностранных наемников неизбежной целью ВС России

Захарова: иностранные наемники неизбежно станут целью ВС России

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Иностранные наемники неизбежно станут целью Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

Она подчеркнула, что любое поставляемое Украине оружие рассматривается российскими военными как законная военная цель и подлежит уничтожению.

«Аналогично иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил», — сказал дипломат.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что военная техника, поставленная Западом Украине, не способна спасти Киев от поражения и будет уничтожена российскими войсками.

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      Семен Александров
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