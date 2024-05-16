50-летняя Кейт Бекинсейл оголила грудь на камеру

Британская актриса Кейт Бекинсейл сняла часть комбинезона и оголила грудь

Британская актриса Кейт Бекинсейл оголилась на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя звезда «Вспомнить все» предстала в гримерной во время укладки в кремовом комбинезоне в короткими рукавами. Затем она сняла верхнюю часть изделия, частично обнажив грудь и демонстрируя черный кружевной бюстгальтер на широких бретелях.

При этом знаменитости сделали пышную прическу с крупными локонами и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в мае Кейт Бекинсейл снялась в прозрачных нарядах для рекламы. Так, актриса предстала в прозрачной бирюзовой блузке и кружевным бюстгальтером в тон. Помимо этого, она надела джинсы с заниженной талией и белые кроссовки на платформе.