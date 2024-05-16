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12:30, 16 мая 2024Спорт

Английские футбольные клубы задумались об отмене VAR

Клубы АПЛ собираются провести голосование по отмене VAR со следующего сезона

Фото: Rui Vieira / AP

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) собираются провести голосование по вопросу отмены системы видеопомощи арбитрам (VAR) со следующего сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

«После пяти сезонов VAR в Премьер-лиге настало время для конструктивных и критических дебатов о ее будущем. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое увеличение точности, противоречит духу нашей игры», — сказано в официальной резолюции команды АПЛ «Вулверхэмптон».

20 клубов высшего английского дивизиона соберутся для обсуждения 6 июня. Для отмены системы VAR за это должны проголосовать минимум 14 из 20 клубов АПЛ.

Количество правильных решений в начале этого сезона чемпионата Англии при использовании VAR увеличилось с 82 до 96 процентов. В апреле 2024 года стало известно, что Шведский футбольный союз отказался от системы видеоповторов.

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      Илья Костин
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