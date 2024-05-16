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10:51, 16 мая 2024Ценности

Айза сфотографировалась в прозрачной майке без бюстгальтера

Фото: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает четыре миллиона подписчиков.

39-летняя инфлюэнсерша разместила фото, на котором предстала в белой прозрачной майке с асимметричным вырезом. При этом она отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь. Звезда распустила волосы и примерила многочисленные аксессуары в виде часов, колец и браслетов.

Ранее в мае Айза станцевала перед камерой в прозрачном нижнем белье. Знаменитость предстала на размещенных кадрах в облегающем макси-платье белого цвета.

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      Екатерина Ештокина
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