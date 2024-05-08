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20:44, 8 мая 2024Ценности

Айза станцевала перед камерой в прозрачном нижнем белье

Кадр: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) станцевала перед камерой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает четыре миллиона подписчиков.

39-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в облегающем макси-платье белого цвета. Также она надела комплект нижнего белья в тон, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками без косточек и трусов с заниженной талией. Вся одежда на знаменитости была выполнена из прозрачной ткани, сквозь которую просвечивало тело.

Пользователи сети оценили внешний вид блогерши в комментариях. «Вы просто огонь! Звоните пожарным», «Кайфовая», «Львица», «Какая красивая фигура и грудь», — восхитились юзеры.

В апреле Айза раскрыла страшные подробности десятой пластической операции по коррекции груди.

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      Алина Гостева
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