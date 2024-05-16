Популярная ведущая Ксения Бородина пожаловалась на пятна по всему телу и показала кадры с несовершенствами. Соответствующие истории появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда показала кожу, покрытую большими красными пятнами. По словам знаменитости, она заразилась вирусом от дочерей, поэтому поела алтайского меда, который вызвал аллергическую реакцию. «А это последствия алтайского меда. Хотя я его обожаю. Даже не поняла, как это произошло. Решила выпить чаю с медом, чтобы сбить температуру, и все тело обсыпало. При этом я вообще не аллергик», — призналась она.

Кроме того, телеведущая посетовала, что у нее была запланирована съемка и день рождения близкой подруги. «Но вирус детей и меня настиг. Температура 38,5. Вирус очень противный. Вчера еще боролась, ходила с 37,5. Сегодня сдаюсь», — заключила она.

В марте мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева пожаловалась на высыпания на коже. 38-летняя спортсменка разместила ролик, в котором сняла лицо крупным планом, показав косметические дефекты в виде мелких воспалений.