Бывшая жена «самого жестокого преступника Британии» рассказала об их отношениях

Экс-жена знаменитого британского преступника Бронсона стала переживать за него

Бывшая жена Чарльза Бронсона, которого считают «самым жестоким преступником Британии», поделилась подробностями их отношений. Об этом она рассказала Daily Mirror.

В сентябре 2023-го знаменитого преступника Бронсона в тюрьме впервые за 50 лет посетила бывшая жена Ирене Данро. Они познакомились еще в юношестве, поженились в 1971 году, а вскоре после встречи у них родился сын. В 1976 году пара развелась, но они поддерживали отношения, регулярно созваниваясь. По словам Данро, сейчас Бронсон «живет на грани», постоянно ожидая внезапного удара в спину, поэтому она стала за него переживать.

Это, по ее словам, связано с тем, что недавно 72-летний Бронсон избил 48-летнего Роберта Дональдсона, который с 2005 года отбывает наказание за расправу над двумя мужчинами и другие преступления. Бронсон испытывал отвращение к Дональдсону и старался не пересекаться с ним в тюрьме. Однако в начале мая Дональдсон толкнул Бронсона на лестнице, а потом бросился на него. После этого бывший боксер Бронсон нанес обидчику серию ударов. После этого его шансы на условно-досрочное освобождение заметно сократились.

«Я расстроена, потому что мне бы очень хотелось увидеть его на свободе», — рассказала Данро. По ее словам, она хочет, чтобы муж вышел из тюрьмы ради их общего сына и матери Бронсона. «Я думаю, что это было в целях самообороны. Он страдает от посттравматического стрессового расстройства и все эти годы готовится к тому, что кто-то придет и бросится на него», — добавила бывшая жена Бронсона. По ее словам, бывший муж «живет на нервах, просто ожидая, что с ним произойдет дальше».

До инцидента Данро была уверена, что Бронсон добьется освобождения на следующем слушании по условно-досрочному освобождению, которое должно состояться в марте 2025 года.

Настоящее имя Бронсона — Чарльз Артур Сальвадор. Он родился в 1952 году и впервые попал в тюрьму в 1974 году за вооруженное ограбление почтового отделения. Тогда преступник получил семилетний срок, который несколько раз продлевался из-за нападений на сотрудников тюрьмы и сокамерников. Сальвадор десять раз брал заложников в пределах тюремных стен. От его действий пострадали 20 тюремщиков, из-за чего он прославился как самый жестокий заключенный в Великобритании.

Прозвище «Чарльз Бронсон» Сальвадор взял в честь знаменитого американского актера во время краткого пребывания на свободе в 1986 году, когда пытался сделать карьеру в кулачных боях. Позже он снова попал за решетку за ограбление. В 1999-м Сальвадора приговорили к пожизненному заключению за захват в заложники тюремного учителя рисования.

В конце марта 2023 года суд в очередной раз отказался выпустить Бронсона по УДО. За день до этого решения он направил в редакцию Sky News обращение, в котором заявил, что любит людей и не представляет угрозы для общества.