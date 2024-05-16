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14:17, 16 мая 2024Наука и техника

Браузер Microsoft Edge перестанет работать на старых компьютерах

Браузер Edge перестанет работать на ПК с процессорами без SSE3

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft заявила, что браузер Edge перестанет работать на старых компьютерах с Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

Специалисты компании обновили документацию на сайте Microsoft Learn. В том числе, инженеры указали, что встроенный в Windows браузер Edge перестанет поддерживать процессоры без SSE3. SSE3 — третья версия расширения инструкций процессора для потоковой обработки данных.

В корпорации отметили, что поддержка прекратится в версии Edge 126. Выход стабильной версии браузера ожидается 13 июня. Также новая версия Edge будет работать только с операционными системами Windows 10 и 11.

Журналисты Neowin отметили, что изменение наверняка затронет крайне небольшое количество пользователей. Версия SSE3 была принята 2 февраля 2004 года, ее поддерживают все потребительские процессоры, выпущенные после этой даты. К самым ранним чипам с поддержкой SSE3 относятся Intel Pentium 4, Pentium D, Celeron D и AMD Opteron, Sempron, Athlon 64 и другие.

Последний раз Microsoft обновляла документацию Edge в январе 2023 года. Тогда в корпорации заявили, что фирменный браузер перестанет работать на ряде старых операционных систем — Windows 7, 8, 8.1 и других.

В апреле стало известно, что компания Microsoft усложнила процедуру замены браузера по умолчанию в Windows. Так, журналисты издания Bleeping Computer заметили, что при попытке поменять браузер через реестр Windows может возникнуть ошибка.

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      Андрей Ставицкий
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