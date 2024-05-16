Электрокары использовали в качестве источника энергии для дома
GM Energy, дочерняя компания американского автопроизводителя General Motors, предложила использовать батареи электромобилей для электроснабжения домов. Об этом сообщает издание Fast Company.
В компании представили двунаправленное зарядное устройство. В обычном состоянии оно способно заряжать автомобиль от домашней электросети, но в случае отключения энергии или аварии будет направлять электричество обратно.
В GM Energy объяснили, что весь процесс происходит автоматически. При отключении электричества концентратор управления начинает передавать энергию от аккумулятора машины в домовую сеть. Перед этим он преобразовывает постоянный ток в переменный. Комплект оборудования и электромобиль позволяют обеспечить дом электроэнергией в течение трех-четырех дней.
В компании заявили, что в ближайшие месяцы будут продавать вместе с двунаправленным зарядным устройством аккумуляторный блок для хранения избыточной энергии мощностью до 35 киловатт-часов. Это позволит значительно увеличить сроки, в которые электрокар будет обеспечивать хозяйство электричеством.
Стоимость комплекта составляет 7299 долларов, или около 660 тысяч рублей. В General Motors пообещали, что к 2026 году все новые автомобили будут поддерживать двустороннюю передачу энергии.
В начале мая стало известно, что автопроизводитель Mercedes решил пока не отказываться от создания машин с бензиновыми двигателями. В Bloomberg сообщили, что корпорация будет делать машины с ДВС, пока на них будет спрос.