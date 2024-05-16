Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:04, 16 мая 2024Наука и техника

Электрокары использовали в качестве источника энергии для дома

GM предложила использовать электрокары для электроснабжения домов

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

GM Energy, дочерняя компания американского автопроизводителя General Motors, предложила использовать батареи электромобилей для электроснабжения домов. Об этом сообщает издание Fast Company.

В компании представили двунаправленное зарядное устройство. В обычном состоянии оно способно заряжать автомобиль от домашней электросети, но в случае отключения энергии или аварии будет направлять электричество обратно.

В GM Energy объяснили, что весь процесс происходит автоматически. При отключении электричества концентратор управления начинает передавать энергию от аккумулятора машины в домовую сеть. Перед этим он преобразовывает постоянный ток в переменный. Комплект оборудования и электромобиль позволяют обеспечить дом электроэнергией в течение трех-четырех дней.

В компании заявили, что в ближайшие месяцы будут продавать вместе с двунаправленным зарядным устройством аккумуляторный блок для хранения избыточной энергии мощностью до 35 киловатт-часов. Это позволит значительно увеличить сроки, в которые электрокар будет обеспечивать хозяйство электричеством.

Стоимость комплекта составляет 7299 долларов, или около 660 тысяч рублей. В General Motors пообещали, что к 2026 году все новые автомобили будут поддерживать двустороннюю передачу энергии.

В начале мая стало известно, что автопроизводитель Mercedes решил пока не отказываться от создания машин с бензиновыми двигателями. В Bloomberg сообщили, что корпорация будет делать машины с ДВС, пока на них будет спрос.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

      Учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник

      Беременных женщин предостерегли от чрезмерного приема популярного витамина

      В США заявили о достижении Россией цели на Украине

      Одного из хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест

      Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

      Александр Емельяненко прошел курс реабилитации в Ингушетии

      Потолок школы в российском городе рухнул и чуть не придавил ученицу

      Велосипедист-закладчик катался по парку в Москве и попал под колеса полицейскому

      В Раде назвали реалистичные сроки вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше