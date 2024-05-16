Электрокары использовали в качестве источника энергии для дома

GM предложила использовать электрокары для электроснабжения домов

GM Energy, дочерняя компания американского автопроизводителя General Motors, предложила использовать батареи электромобилей для электроснабжения домов. Об этом сообщает издание Fast Company.

В компании представили двунаправленное зарядное устройство. В обычном состоянии оно способно заряжать автомобиль от домашней электросети, но в случае отключения энергии или аварии будет направлять электричество обратно.

В GM Energy объяснили, что весь процесс происходит автоматически. При отключении электричества концентратор управления начинает передавать энергию от аккумулятора машины в домовую сеть. Перед этим он преобразовывает постоянный ток в переменный. Комплект оборудования и электромобиль позволяют обеспечить дом электроэнергией в течение трех-четырех дней.

В компании заявили, что в ближайшие месяцы будут продавать вместе с двунаправленным зарядным устройством аккумуляторный блок для хранения избыточной энергии мощностью до 35 киловатт-часов. Это позволит значительно увеличить сроки, в которые электрокар будет обеспечивать хозяйство электричеством.

Стоимость комплекта составляет 7299 долларов, или около 660 тысяч рублей. В General Motors пообещали, что к 2026 году все новые автомобили будут поддерживать двустороннюю передачу энергии.

В начале мая стало известно, что автопроизводитель Mercedes решил пока не отказываться от создания машин с бензиновыми двигателями. В Bloomberg сообщили, что корпорация будет делать машины с ДВС, пока на них будет спрос.