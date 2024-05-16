FPV-дроны войдут в снаряжение армии США

Defense One: FPV-дроны могут войти в перечень снаряжения армии США в 2025 году

Привязные квадрокоптеры и FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица») могут войти в официальный перечень снаряжения армии США, которое будут приобретать за бюджетные средства. Об этом пишет Defense One со ссылкой на подполковника Майкла Брабнера, который отвечает за разработку малых беспилотников в Управлении развития маневренных возможностей и интеграции армии.

Брабнер отметил, что армейское руководство планирует внедрить FPV-дроны в одно из подразделений к 2026-му финансовому году. По его словам, эти дроны будут использовать пехотные подразделения, а бронетанковые войска получат привязные квадрокоптеры. Малые беспилотники могут использовать для разведки, ретрансляции связи, радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов.

Также армия США экспериментирует с разведывательными квадрокоптерами, которые модифицировали для сброса снарядов. Брабнер сообщил, что бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии оснащали осколочными гранатами M67 дроны Skydio RQ-28A.

Ранее генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил о создании носимого комплекса радиоэлектронной борьбы «Фумигатор», предназначенного для защиты штурмовых групп от беспилотников.