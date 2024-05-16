Французского баскетболиста отстранили от Олимпиады за выступление в России

Французского баскетболиста Эртеля отстранили от Игр-2024 за игру в «Зените»

Французского баскетболиста Томаса Эртеля отстранили от Олимпийских игр 2024 года в Париже за игру в российском клубе «Зенит». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, причиной стало интервью разыгрывающего. В нем он рассказал, что Федерация баскетбола Франции знала о его переходе в петербургскую команду, но заявила об обратном, чтобы он помог им на чемпионате Европы 2022 года. После этого федерация отказалась от вызова Эртеля в сборную.

В 2022 году Федерация баскетбола Франции потребовала от всех игроков сборной подписать соглашение, по условиям которого они не могут выступать за клубы из России, а иначе будут исключены из сборной. Эртель поставил подпись под документом, однако заключил контракт с «Зенитом», после чего ему запретили играть за сборную.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.