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20:49, 16 мая 2024Мир

Госдеп пригрозил Китаю «дополнительными мерами» из-за поддержки России

Госдеп заявил о дополнительных мерах в отношении КНР из-за якобы помощи ОПК РФ

Фото: AgnosticPreachersKid / Wikimedia

Государственный департамент США заявил о дополнительных мерах в отношении Китая из-за якобы помощи Пекина российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что КНР играют важную роль в восстановлении оборонно-промышленной базы России, и мы будем внимательно следить за этим и предпринимать соответствующие действия», — отметил представитель пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Он добавил, что в случае необходимости Вашингтон готов принять в отношении Пекина «дополнительные действия».

16 мая председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине. По итогу встречи лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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      Лина Пивоварова
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