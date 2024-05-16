Госдеп пригрозил Китаю «дополнительными мерами» из-за поддержки России

Госдеп заявил о дополнительных мерах в отношении КНР из-за якобы помощи ОПК РФ

Государственный департамент США заявил о дополнительных мерах в отношении Китая из-за якобы помощи Пекина российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что КНР играют важную роль в восстановлении оборонно-промышленной базы России, и мы будем внимательно следить за этим и предпринимать соответствующие действия», — отметил представитель пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Он добавил, что в случае необходимости Вашингтон готов принять в отношении Пекина «дополнительные действия».

16 мая председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине. По итогу встречи лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.