Ирина Шейк в обнажающем грудь топе снялась в рекламе Gloria Jeans

Супермодель Ирина Шейк снялась в рекламе Gloria Jeans в обнажающем грудь топе

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламе отечественного бренда Gloria Jeans в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фотографы запечатлели 38-летнюю манекенщицу на берегу моря в черном корсетном топе. Предмет гардероба оформлен вырезом, который обнажает нижнюю часть груди знаменитости. Кроме того, она надела пиджак и белые брючные шорты с завышенной талией и дополнила образ сапогами до колена.

Также в рамках съемки модель пробежалась по пляжу в атласном платье длины миди песочного оттенка.

Ранее в мае Ирина Шейк снялась в нижнем белье в рекламе американского бренда Marc Jacobs.