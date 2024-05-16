Кадыров пригрозил привести Эстонию в чувства ударами «Кинжалов»

Кадыров назвал передачу Украине активов России в Эстонии откровенным грабежом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал передачу Украине активов России в Эстонии откровенным грабежом и пригрозил привести «"горячие" эстонские головы» в чувства ударами ракет «Кинжал». Об этом политик написал в Telegram.

По его словам, Запад озабочен вопросом замороженных российских активов и хочет использовать их назло Москве, но опасается. Он подчеркнул, что «первым неуверенным шагом» в этом направлении стал закон, принятый парламентом Эстонии закон, позволяющий Киеву использовать эти средства.

Кадыров отметил, что Эстония всегда выделялась своей антироссийской политикой и не удивила этим решением. «Но спокойно наблюдать, как под боком пыжится и тужится сосед, мечтая нанести максимум вреда твоей стране, мы тоже не имеем права. Считаю, что на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний — решительно и жестко. Активы России за рубежом — это активы всех россиян!» — заявил глава Чечни.

Он добавил, что «точки принятия подобных решений» должны стать главной целью точечного ракетного удара. Кадыров подчеркнул, что говорит буквально. По его мнению, если до этого страны Запада помогали Киеву оружием, «то теперь вовсе распустились», посягая на имущество России. «Уверен, результативные прилеты нескольких условных "Кинжалов" быстро приведут в чувства наиболее "горячие" эстонские головы», — заключил политик.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что передача российских активов Киеву обернется для Таллина серьезными последствиями. При этом он считает, что самостоятельно Эстония принять подобное решение не в состоянии.