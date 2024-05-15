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15:56, 15 мая 2024Бывший СССР

В Госдуме ответили на решение Эстонии об использовании российских активов

Депутат Чепа предупредил Эстонию о последствиях использования активов России
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Использование российских активов, передача их Киеву будут чреваты серьезными последствиями для Эстонии так же, как и для других крупных игроков, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я не думаю, что Эстония заморозила какие-то очень серьезные активы России, — заметил политик. — Но, опять же, независимо от того, сколько там активов, надо помнить, что самостоятельно Эстония такое решение принять не в состоянии».

Чепа не исключил провокаций в адрес России, но подчеркнул, что Эстония находится в серьезной зависимости от более крупных стран.

«Они очень зависимы. И все прекрасно понимают, что изъятие российских активов может вызвать серьезные последствия для крупных игроков», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии принял закон, позволяющий Киеву использовать замороженные российские активы. Закон поддержали 65 членов парламента, трое проголосовали против.

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