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07:12, 16 мая 2024Россия

Калужскую область пытался атаковать беспилотник

Калужский губернатор Шапша: силы ПВО сбили дрон в Сухиничском районе

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Калужскую область пытался атаковать беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА.
По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона.

По его информации, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Других подробностей об атаке губернатор не привел.

В ночь на четверг, 16 мая, над Крымом сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS. Глава Севастополя Михаил Развожаев после случившегося подчеркнул, что после атак ракетами главной опасностью для людей являются их осколки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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