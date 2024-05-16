Китай поддержал действия России по защите своего суверенитета

В заявлении Путина и Си Китай поддержал действия России по защите суверенитета

Китай поддерживает действия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Текст документа приводится на сайте Кремля.

«Китайская Сторона поддерживает усилия Российской Стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России», — сообщается в коммюнике.

Москва и Пекин также выступили против затягивания украинского конфликта и его перехода в неконтролируемую фазу, а также подчеркнули важность диалога как оптимальной формы урегулирования этого кризиса.

Ранее Путин поблагодарил Пекин за предлагаемые им мирные инициативы по украинскому конфликту.