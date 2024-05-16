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10:37, 16 мая 2024Мир

Путин поблагодарил Китай за мирные инициативы по Украине

Путин: Россия признательна Китаю за мирные инициативы по украинскому конфликту

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поблагодарил Китай за предлагаемые им мирные инициативы по украинскому конфликту. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», — заявил Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент также сообщил о своем намерении проинформировать китайского лидера о ситуации вокруг конфликта на Украине во время неформальной беседы, которая состоится вечером 16 мая.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершись спустя 2,5 часа после начала. По итогам встречи государственными лидерами было принято заявление об углублении стратегического партнерства двух стран.

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