Путин поблагодарил Китай за мирные инициативы по Украине

Путин: Россия признательна Китаю за мирные инициативы по украинскому конфликту

Президент России Владимир Путин поблагодарил Китай за предлагаемые им мирные инициативы по украинскому конфликту. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», — заявил Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент также сообщил о своем намерении проинформировать китайского лидера о ситуации вокруг конфликта на Украине во время неформальной беседы, которая состоится вечером 16 мая.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершись спустя 2,5 часа после начала. По итогам встречи государственными лидерами было принято заявление об углублении стратегического партнерства двух стран.