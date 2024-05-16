Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились 2,5 часа

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершись спустя 2,5 часа

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершись спустя 2,5 часа после начала. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы государств по итогам встречи приняли заявление об углублении стратегического партнерства двух стран. Как указал помощник российского президента Юрий Ушаков, в 30-страничном документе подчеркивается особый характер отношений России и Китая, а также их ведущая роль в построении справедливого миропорядка.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после инаугурации Путин первым делом посетил именно Китай, так как КНР — важнейший партнер для России.