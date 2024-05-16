Россия и КНР в заявлении выступили против затягивания конфликта на Украине

РФ и КНР выступили против затягивания ситуации на Украине в совместном заявлении

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление двух стран о партнерстве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в нем Москва и Пекин выступили против затягивания конфликта на Украине и его перехода в неконтролируемую фазу, а также подчеркнули важность диалога как оптимальной формы урегулирования кризиса. Россия поприветствовала готовность Китая помочь в политическом урегулировании ситуации.

Кроме того, в совместном заявлении страны отметили, что считают негативным влияние стратегии США и НАТО на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и осудили попытки отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации.

Ранее Путин поблагодарил Китай за предлагаемые им мирные инициативы по украинскому конфликту. По словам российского лидера, он проинформирует Си Цзиньпина о ситуации вокруг конфликта на Украине во время неформальной беседы вечером 16 мая.