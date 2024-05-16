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12:11, 16 мая 2024Россия

Медведев дал совет европейским политикам после покушения на Фицо

Медведев посоветовал разумным политикам Европы заняться своей безопасностью

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Разумным европейским политикам следует озаботиться своей безопасностью после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Такой совет лидерам Евросоюза (ЕС) дал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, переживший покушение Фицо относился именно к той категории европейских лидеров, «которые не потеряли связь с реальностью», и другим разумным политикам стоит беречь себя.

«Таких, как он, в Европе единицы», — подчеркнул зампред Совбеза. Медведев добавил, что, по его мнению, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следует переживать за свою жизнь, подразумевая, что те в его представлении не относятся к категории разумных политиков.

Премьер Словакии был ранен 15 мая в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Когда политик подошел к собравшимся возле здания людям, прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю.

Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. безопасностью.

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