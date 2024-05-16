Медведев назвал неслучайным покушение на премьера Словакии

Зампред Совбеза Медведев: покушение на премьера Словакиии Фицо не было случайным

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал неслучайным покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Его комментарий опубликован в Telegram.

Медведев отметил, что Фицо занимает разумную позицию по отношению к России. Он признался, что общался с премьером Словакии с 2008 года.

«Фицо олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел. И конечно, целью стал он. Таких, как он, в Европе единицы», — написал экс-президент России.

Медведев пожелал Фицо поправиться как можно быстрее после тяжелого ранения.

До этого стало известно, что премьер Словакии пробыл на операционном столе пять часов после покушения.