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12:08, 16 мая 2024Россия

Медведев назвал неслучайным покушение на премьера Словакии

Зампред Совбеза Медведев: покушение на премьера Словакиии Фицо не было случайным

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал неслучайным покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Его комментарий опубликован в Telegram.

Медведев отметил, что Фицо занимает разумную позицию по отношению к России. Он признался, что общался с премьером Словакии с 2008 года.

«Фицо олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел. И конечно, целью стал он. Таких, как он, в Европе единицы», — написал экс-президент России.

Медведев пожелал Фицо поправиться как можно быстрее после тяжелого ранения.

До этого стало известно, что премьер Словакии пробыл на операционном столе пять часов после покушения.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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