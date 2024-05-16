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20:02, 16 мая 2024Экономика

Последствия отказа от строительства микроквартир в Москве оценили

Level Group: после решения по микроквартирам в Москве спрос на студии вырастет
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Pixabay

Отказ от строительства микроквартир в Москве может поднять спрос на студии. Таким мнением с агентством РИА Новости поделилась директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

По оценкам эксперта, данное решение столичных властей повлияет на покупательский интерес аналогично сворачиванию госипотеки. «Решение о несогласовании квартир меньше 28 квадратных метров станет еще одним фактором, влияющим на рост спроса в этом сегменте, наряду с приближающимся окончанием срока действия ипотеки с господдержкой», — уверена Мамохина.

Вместе с тем прекращение строительства микрожилья может, хоть и незначительно, но повысить цены на малогабаритные лоты. «Чек, который раньше был средним, теперь станет минимальным», — такое последствие допускает руководитель направления разработки продукта «А101» Павел Брызгалов. Продажи в этом сегменте недвижимости, вероятно, снизятся в пределах 10 процентов. На объем сделок повлияет в том числе уход с рынка молодых покупателей — целевой аудитории такого скромного жилья.

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В компании «Этажи» отмечают, что инициатива отразится на ассортименте жилья, которое и без этого находится в дефиците в последние годы. Однако со временем, по словам собеседника агентства, рынок адаптируется к новым требованиям Москомэкспертизы.

Ранее в ведомстве решили отказаться от строительства в Москве студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Риелторы подтверждают, что такой метраж не обеспечивает достаточных условий для комфортного проживания.

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      Виктория Клабукова
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