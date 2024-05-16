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09:03, 16 мая 2024Бывший СССР

Молдавский политик получил российский паспорт

Молдавский оппозиционный политик Шор заявил о получении паспорта России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа-Виктория» Илан Шор получил российский паспорт. Об этом он рассказал российскому блогеру Стасу Васильеву, известному как «Ай, как просто!». Интервью опубликовано на Rutube.

«Я подавал документы. Я получил. Поэтому сегодня я являюсь гражданином в том числе Российской Федерации», — сказал молдавский оппозиционный политик.

Ранее Шор призывал восстановить многосторонние связи Молдавии с Россией. Он назвал добрососедские отношения с Москвой стратегическим взглядом на будущее республики. По его словам, это спасет молдавскую экономику. Шор подчеркивал, что гагаузские пенсионеры уже получают доплаты на карты российского банка.

В конце апреля лидер оппозиционного политблока заявлял, что президент Молдавии Майя Санду хочет превратить страну в военный полигон Евросоюза.

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      Кристина Есикова
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