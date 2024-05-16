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13:02, 16 мая 2024Россия

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков . Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

16 мая в небе над одним из местных сел был сбит украинский беспилотник.

Гладков порекомендовал жителям спуститься в укрытие. Тем, кого сигнал тревоги застал в квартирах, он рекомендовал укрыться в помещениях без окон — в туалетах, ванных и кладовых.

Спустя девять минут сигнал ракетной опасности был отменен на всей территории региона.

Ранее Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области со стороны Украины с использованием реактивных систем залпового огня. По его данным, в результате удара пострадали два человека. У обоих выявлены осколочные ранения. Помимо этого, были повреждены восемь домов, один из которых оказался частично разрушен.

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      Алан Босиков
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