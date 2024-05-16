На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

16 мая в небе над одним из местных сел был сбит украинский беспилотник.

Гладков порекомендовал жителям спуститься в укрытие. Тем, кого сигнал тревоги застал в квартирах, он рекомендовал укрыться в помещениях без окон — в туалетах, ванных и кладовых.

Спустя девять минут сигнал ракетной опасности был отменен на всей территории региона.

Ранее Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области со стороны Украины с использованием реактивных систем залпового огня. По его данным, в результате удара пострадали два человека. У обоих выявлены осколочные ранения. Помимо этого, были повреждены восемь домов, один из которых оказался частично разрушен.