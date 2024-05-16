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12:44, 16 мая 2024Россия

Украинский БПЛА сбили в селе в Белгородской области

Губернатор Гладков: украинский БПЛА сбили в белгородском селе Таврово

Фото: РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили в селе Таврово Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что никто из мирных жителей в результате случившегося не пострадал. По информации Гладкова, при падении обломков устройства самолетного типа загорелась кровля частного дома.

«Пожарные расчеты на месте приступили к тушению. Информация о последствиях уточняется», — разъяснил он.

До этого в Белгородской области была запущена сирена ракетной опасности. Власти призывали людей укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Еще раньше стало известно, что несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам дронов со стороны Украины.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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