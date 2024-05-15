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23:45, 15 мая 2024Россия

На территории Белгородской области вновь объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгородской области вновь запустили сирену ракетной опасности
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Global Look Press

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, объявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — подчеркнул он.

Ранее несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель на подлете к городу. Была запущена сирена ракетной опасности.

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      Марина Совина
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