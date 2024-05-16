Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:30, 16 мая 2024Россия

Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: Шебекино обстреляли из РСЗО, есть двое пострадавших

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два мирных жителя пострадали: у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины», — написал он.

Кроме того, в результате попаданий снарядов произошло возгорание гаража и легкового автомобиля. Также зафиксированы повреждения в восьми домах: один из них частично разрушен, а в остальных выбиты окна.

15 мая при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадала мирная жительница. Она получила ранения в селе Зозули, где беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры со взяткой главному кадровику Минобороны России. В чем его подозревают?

      Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ

      Франция введет войска в Новую Каледонию

      Мэр Тбилиси раскритиковал выступление европейских министров на митинге

      Вице-премьер Словакии оценил состояние Фицо

      Над Крымом сбили ракеты ATACMS

      Стала известна продолжительность искусственной комы премьера Словакии Фицо

      Экс-сотрудник охраны Путина назвал ошибки команды Фицо

      Россия стала чаще применять Су-57 для ударов по Украине

      В ЦСКА рассказали о тяжести травмы 20-летнего голкипера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше