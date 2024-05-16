Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: Шебекино обстреляли из РСЗО, есть двое пострадавших

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Два мирных жителя пострадали: у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины», — написал он.

Кроме того, в результате попаданий снарядов произошло возгорание гаража и легкового автомобиля. Также зафиксированы повреждения в восьми домах: один из них частично разрушен, а в остальных выбиты окна.

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15 мая при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадала мирная жительница. Она получила ранения в селе Зозули, где беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль.