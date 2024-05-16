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12:01, 16 мая 2024Интернет и СМИ

На Западе спрогнозировали дальнейшие действия России на фронте

Lidovky: ВС России могут начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские войска могут начать наступать на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с двух сторон. Дальнейшие действия России на фронте спрогнозировали журналисты газеты Lidovky, базирующейся в Чехии.

В материале отмечается, что солдаты Вооруженных сил (ВС) России продвигаются к Харькову, о чем сообщают последние несколько дней СМИ. «В чем цель? Президент России Владимир Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чем другом», — пишут журналисты.

По мнению обозревателей западного издания, Российская армия таким образом хочет воспользоваться тем, что Украина вынуждена будет укреплять оборону под Харьковом, ослабив ее на Донбассе, а потом ВС России начнут наступать с двух сторон.

12 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Харьковской области. Группировка войск «Север» заняла населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.

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      Олег Давыдов
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