В России изъяли акции патронного завода у частных владельцев

Суд в Калужской области изъял у частников долю в Климовском патронном заводе

Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск заместителя генпрокурора России и изъял у частных владельцев в доход государства акции ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Вместе с ними государству переданы 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Кардиоэлектроника», которыми владели те же лица. Ответчиками по иску выступали Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудиус и компания Hammond Directors LTD.

Суд посчитал доказанным факт совершения ряда сделок, направленных на легализацию имущества бывшего государственного оборонного предприятия, после которых его активы были выведены на баланс новых юридических лиц. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в прокуратуре.

В «Ростехе», который на данный момент владеет 36 процентами акций завода, в комментарии РБК выразили удовлетворение решением суда. По словам представителя госкорпорации, частные собственники только выкачивали из завода деньги, не вкладывались в модернизацию и развитие инфраструктуры, а такие истории необходимо жестко купировать.

Вопросы к управлению предприятием возникли после случившейся этой зимой аварии в котельной, расположенной на территории завода. В результате инцидента 170 домов в Подольске остались без отопления и горячей воды во время сильных морозов. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поручении президента страны Владимира Путина национализировать завод.