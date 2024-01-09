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10:49, 9 января 2024Силовые структуры

Под Москвой после массового отключения тепла задержан высокопоставленный чиновник. Накануне проблемой занялся Путин

СК России: по делу об отключении тепла в Подольске задержан замглавы города

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Московской области после массового отключения тепла в домах задержаны три человека. Один из них — замглавы администрации Подольска, сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Высокопоставленного чиновника подозревают в том, что он знал о дефектах и необходимости проверки отопительного оборудования и несмотря на это выдал ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» паспорт готовности, что привело к аварии. Мужчина проходит в рамках уголовного дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также в рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ) следователи задержали начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».

К настоящему времени в помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы

ГСУ СК России по Московской области

В настоящий момент следователи устанавливают причины и обстоятельства, которые привели к аварии на теплотрассе.

Прорыв теплотрасс в Подольске произошел 4 января в 20-градусные морозы

По версии следствия, 4 января в городе произошел прорыв теплотрасс из-за неправильной эксплуатации сотрудниками котельной. В результате жители микрорайона Климовск остались без подачи теплоснабжения и горячей воды. На этом фоне в Подольске ввели режим ЧС локального характера. Глава городского округа Григорий Артамонов рассказывал, что для ликвидации аварии были вызваны аварийные бригады специалистов, однако из-за 20-градусных морозов система замерзла, при запусках возникали новые прорывы на магистральной линии и в домах.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Проблемой предоставления подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подольске заинтересовалась прокуратура. Была начата проверка исполнения жилищного законодательства в предоставлении коммунальных услуг.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики пытались скрыть от властей региона масштабы ЧП с теплоснабжением в Подольске, обратную связь чиновники получили через соцсети и жалобы граждан. Также, по его словам, после отключения электроэнергии последовал гидроудар. Ситуацию с ограничением теплоснабжения в Московской области взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Об аварии в Подольске доложили Путину

О проблемах с отключением теплоснабжения в Подмосковье и других регионах стало известно президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, для восстановление подачи тепла в пострадавшие здания все службы работают днем и ночью.

За последние 10-20 лет проделана огромная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ: трубы главным образом, котельные и так далее. Но даже за два десятилетия обновить все невозможно. Это при том, что еще, вы знаете, у нас сильные ограничения на рост тарифов

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что поэтому подобные аварии могут возникать в аномальные морозы.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уже 8 января президент заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в пострадавших от отсутствия теплоснабжения районах. Как сообщал Кремль, по результатам доклада глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» принять все меры для энергообеспечения.

Подачу тепла в некоторые пострадавшие дома до сих пор восстанавливают

После аварии власти Московской области пообещали сделать перерасчет за отопление и заявили, что рассчитывают возобновить подачу тепла в микрорайоне Климовск к утру 7 января. Теплоснабжение пообещали восстановить на Рождество в «основной части домов», однако к указанному сроку тепло было подано только в 45 жилых зданий. Всего из-за аварии без отопления осталось 170 домов.

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К утру 8 января подачу тепла восстановили в половине многоквартирных домов микрорайона. При этом отмечалось, что помимо жилых домов под отключение также попали восемь социально значимых объектов.

Вечером того же дня ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья уточнил, что дома в микрорайоне Климовск, которые пострадали от аварии в котельной, подключат к отоплению к утру вторника, 9 января. Вечером специалисты начнут запускать квартирные стояки, чтобы начать подавать тепло в квартиры.

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