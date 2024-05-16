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18:20, 16 мая 2024Наука и техника

Названа приоритетная задача РВСН

Командующий РВСН назвал наращивание боевых возможностей войск приоритетом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев назвал наращивание боевых возможностей войск приоритетной задачей. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что состоялось заседание военного совета РВСН, на котором подвели итоги зимнего периода обучения и уточнили основные направления деятельности РВСН на летний период. Генерал-полковник Каракаев руководил мероприятием.

«Командующий РВСН уделил особое внимание вопросу наращивания боевых возможностей группировки РВСН за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов», — говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что за последнее полугодие РВСН провели более 150 мероприятий тактической подготовки, включая тактические учения и занятия с ракетными полками и дивизионами. Также в РВСН провели ряд командно-штабных учений.

В декабре Каракаев сообщил, что в России ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического значения, который должен сменить «Ярс». Сейчас вся мобильная группировка РВСН перевооружена на «Ярсы».

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      Даниил Иринин
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