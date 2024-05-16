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03:31, 16 мая 2024Из жизни

Пара предалась любви в заполненном людьми автобусе

Фото: Ishant Chauhan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В штате Одиша, Индия, пара предалась любви в автобусе, заполненном людьми, и попала на видео. Об этом сообщает The Times of India.

Пассажир автобуса записал на камеру поведение любовников на задних сиденьях. Женщина сидела у мужчины на коленях, они страстно целовались, обнимались и трогали друг друга, задирая одежду. Рядом с парой в автобусе ехала пожилая женщина. Она отворачивалась от них и закрывала лицо, но любовников это не смутило.

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Комментаторы осудили поведение мужчины и женщины. Они призвали привлечь их к ответственности, например, заставить заплатить штраф. Однако нашлись и те, кто поддержал пару.

Ранее сообщалось, что в США мужчина и женщина занялись сексом в парке на глазах у семей с детьми. Пара пряталась под одеялом, однако отдыхающим было и так понятно, чем там занимаются любовники.

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      Алиса Дмитриева
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