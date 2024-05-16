Песков заявил об отсутствии просьб Словакии о помощи из-за покушения на премьера

Словакия не обращалась к России за помощью из-за покушения на премьера Фицо

Словакия не обращалась к России за помощью в расследовании из-за покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Каких-либо обращений о помощи в расследовании и так далее не было», — рассказал он.

Ранее телеканал Markiza со ссылкой на источники сообщил, что угроза жизни для Фицо все еще сохраняется после операции.

15 мая в словацкого главу правительства пять раз выстрелили из пистолета. Политик получил ранения в живот, руки, ноги и был доставлен в больницу, где ему провели почти четырехчасовую операцию.