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08:49, 16 мая 2024Мир

Стало известно о сохранении угрозы жизни премьера Словакии Фицо

Markiza: угроза жизни премьера Словакии Фицо после операции сохраняется

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Угроза жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо все еще сохраняется после операции. Об этом сообщает телеканал Markiza со ссылкой на источник.

«Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все еще в опасном для жизни состоянии», — приводит телеканал слова источника в больнице, где находится политик.

Другие подробностей о состоянии Фицо не приводятся.

15 мая в словацкого главу правительства пять раз выстрелили из пистолета. Политик получил ранения в живот, руки, ноги и был доставлен в больницу, где ему провели почти четырехчасовую операцию.

Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. По его словам, он пошел на преступление из-за несогласия с действиями кабмина, направленных на ограничение свободы СМИ.

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      Виктория Кондратьева
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