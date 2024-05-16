На iPhone вернулись удаленные много лет назад фотографии

Пользователи iPhone после обновления нашли удаленные много лет назад фотографии

Владельцы смартфонов Apple рассказали, что обнаружили на iPhone удаленные много лет назад фотографии. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

По словам журналистов, первым о проблеме рассказал пользователь Reddit под ником Specialist-Fix8528. Он отметил, что случайно нашел в приложении «Фото» на iPhone изображения деликатного характера, которые он удалил в 2020 году, когда во время пандемии переписывался со своим партнером. «Я чувствую себя так некомфортно», — заявил автор и подчеркнул, что точно удалял вернувшиеся фотографии.

Пост посетителя Reddit за сутки собрал больше 350 лайков и около 150 комментариев, многие пользователи подтвердили проблему. «То же самое. У меня есть четыре фотографии 2010 года, которые я удалял», — отметил пользователь под ником 1Dunya. «Фотография от сентября 2022 года просто появилась из ниоткуда в разделе "Последние"», — заметил посетитель площадки под ником Ezzo97.

Журналисты 9to5Mac подчеркнули, что проблема возникла после установки обновления iOS 17.5 — об этом рассказали пострадавшие пользователи. Владельцы iPhone выразили на Reddit свое негодование, многие отметили, что не могут доверять производителю смартфонов. На момент написания заметки компания Apple не отреагировала на проблему.

В начале мае ряд пользователей Apple по всему миру получил сообщения о том, что им необходимо сменить пароль. По словам журналистов издания Appleinsider, единственным способом решить возникшую проблему является сброс пароля.