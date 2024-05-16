На iPhone вернулись удаленные много лет назад фотографии
Владельцы смартфонов Apple рассказали, что обнаружили на iPhone удаленные много лет назад фотографии. На это обратило внимание издание 9to5Mac.
По словам журналистов, первым о проблеме рассказал пользователь Reddit под ником Specialist-Fix8528. Он отметил, что случайно нашел в приложении «Фото» на iPhone изображения деликатного характера, которые он удалил в 2020 году, когда во время пандемии переписывался со своим партнером. «Я чувствую себя так некомфортно», — заявил автор и подчеркнул, что точно удалял вернувшиеся фотографии.
Пост посетителя Reddit за сутки собрал больше 350 лайков и около 150 комментариев, многие пользователи подтвердили проблему. «То же самое. У меня есть четыре фотографии 2010 года, которые я удалял», — отметил пользователь под ником 1Dunya. «Фотография от сентября 2022 года просто появилась из ниоткуда в разделе "Последние"», — заметил посетитель площадки под ником Ezzo97.
Журналисты 9to5Mac подчеркнули, что проблема возникла после установки обновления iOS 17.5 — об этом рассказали пострадавшие пользователи. Владельцы iPhone выразили на Reddit свое негодование, многие отметили, что не могут доверять производителю смартфонов. На момент написания заметки компания Apple не отреагировала на проблему.
В начале мае ряд пользователей Apple по всему миру получил сообщения о том, что им необходимо сменить пароль. По словам журналистов издания Appleinsider, единственным способом решить возникшую проблему является сброс пароля.