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12:18, 16 мая 2024Россия

Предотвращена новая атака на Россию со стороны Украины

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, около 11:30 по московскому времени российские военные сбили над территорией Белгородской области очередной украинский беспилотник самолетного типа.

В это же время в Белгороде и Белгородском районе действовал сигнал ракетной опасности, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В свою очередь, мэрия столицы области предупредила о ракетной опасности в Шебекинском городском округе.

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Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 мая средства ПВО уничтожили или перехватили над Белгородской областью два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», ракету «Точка-У» и один дрон. Кроме того, шесть беспилотников нейтрализовали над Крымом, два дрона — над Тульской областью, по одному летательному аппарату — над Калужской и Брянской областями.

ЖЗЛ
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