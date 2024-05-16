Предотвращена новая атака на Россию со стороны Украины

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, около 11:30 по московскому времени российские военные сбили над территорией Белгородской области очередной украинский беспилотник самолетного типа.

В это же время в Белгороде и Белгородском районе действовал сигнал ракетной опасности, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В свою очередь, мэрия столицы области предупредила о ракетной опасности в Шебекинском городском округе.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 мая средства ПВО уничтожили или перехватили над Белгородской областью два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», ракету «Точка-У» и один дрон. Кроме того, шесть беспилотников нейтрализовали над Крымом, два дрона — над Тульской областью, по одному летательному аппарату — над Калужской и Брянской областями.