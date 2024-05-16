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11:01, 16 мая 2024Мир

Премьер Словакии предвидел покушение еще в апреле

Премьер Словакии Фицо: фрустрация общества выльется в убийство политиков

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, еще 10 апреля заявил, что общественное недовольство в стране выльется в убийство политиков. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют Dennik N, Sme и Aktuality (новостные издания — прим. «Ленты.ру»), выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр», — написал глава правительства.

15 мая мужчина пять раз выстрелил из пистолета в Фицо. Политик получил многочисленные ранения в живот, руки, ноги и был доставлен в больницу, где ему провели почти четырехчасовую операцию.

Преступника задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Задержанный указал, что решился на покушение из-за несогласия с действиями правительства, направленными на ограничение свободы СМИ.

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      Виктория Кондратьева
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