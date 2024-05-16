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13:28, 16 мая 2024Забота о себе

Причину низкой продолжительности жизни у некоторых людей объяснили

RTE: страдающие ожирением дети могут иметь низкую продолжительность жизни

Фото: kwanchai.c / Shutterstock / Fotodom

Страдающие ожирением дети могут иметь низкую продолжительность жизни, в среднем — 39 лет. Причину преждевременной кончины некоторых людей объяснило издание RTE со ссылкой на выводы сотрудников немецкой биологической компании Stradoo.

По данным ученых, люди, у которых ожирение развилось в раннем детстве, живут примерно в два раза меньше, чем их здоровые сверстники. Однако специалисты считают, если вовремя справиться с проблемой лишнего веса, можно значительно снизить риски.

Исследователи, проанализировав несколько многолетних исследований с участием более чем 10 миллионов человек, установили: у детей, страдавших тяжелым ожирением с четырехлетнего возраста, продолжительность жизни составляла в среднем 39 лет. При этом просто полные дети, по подсчетам биологов, могут прожить в среднем 50 лет, а дети с небольшим лишним веом — примерно 60 лет.

Четырехлетние дети с тяжелым ожирением на 27 процентов чаще заболевают диабетом II типа к 25 годам и имеют 45 процентов вероятности развития этого заболевания к 35 годам

«Детское ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними состояний, например, сахарного диабета II типа. Пока полученные данные неоднородны, но в перспективе продолжение изучения этого вопроса поможет в разработке политики профилактики и подходов к лечению, а также позволит улучшить здоровье и продлить жизнь», — прокомментировал полученные результаты один из исследователей, биолог Урс Видеманн.

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