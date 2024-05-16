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16:26, 16 мая 2024Культура

Раскрыты дата и место прощания с народным художником России Андриякой

Прощание с Андриякой состоится в Академии акварели и изящных искусств 17 мая

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Раскрыты дата и место прощания с известным живописцем и народным художником России Сергеем Андриякой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Церемония прощания с художником состоится в Академии акварели и изящных искусств, ректором которой являлся живописец.

«17 мая с 12:00 до 18:00 состоится прощание с Сергеем Николаевичем Андриякой в Академии акварели и изящных искусств по адресу: ул. Академика Варги, 15», — заявили в пресс-службе учебного заведения.

Андрияки не стало в возрасте 65 лет. По данным СМИ, причиной его кончины стал рак кишечника.

Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. С 2007-го являлся членом Российской академии художеств, а также основателем и руководителем Школы акварели Сергея Андрияки и ректором Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Его работы, а также работы его учеников долгое время экспонируются в Кремле. Одна из картин его ученицы под названием «Музыкальный натюрморт» ранее привлекла внимание президента России Владимира Путина во время его инаугурации.

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      Анастасия Астахова
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