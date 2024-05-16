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07:55, 16 мая 2024Силовые структуры

Россиянин избил до смерти 86-летнего дедушку за просьбу покормить кота

В Красноярском крае внук избил до смерти дедушку за просьбу покормить кота

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Железногорске задержали 32-летнего мужчину, избившего до смерти 86-летнего дедушку за просьбу покормить кота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, подозреваемый жил с пенсионером в квартире дома на улице Восточная. 12 мая они выпивали и поссорились, так как пострадавший выразил недовольство тем, что внук не покормил питомца. Тогда мужчина стал избивать пожилого родственника по голове и телу. Тот не выжил. Утром нападавший позвонил родным и рассказал о случившемся.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Отмечается, что задержанный отправлен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Югре полиция задержала троих мужчин, которые избили знакомого и похитили у него автомобиль из-за вымышленного долга.

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      Екатерина Кашурникова
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