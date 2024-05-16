Россиянка сообщила полицейским о схроне с патронами и взрывчаткой в опоре дома

Россиянка обнаружила в своем доме схрон с боеприпасами и взрывным устройством

В Республике Северная Осетия полиция возбудила сразу три уголовных дела после изъятия патронов и взрывных устройств из схрона в жилом доме. Об этом в четверг, 16 мая, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, все началось с обращения в полицию 48-летней жительницы села Эльхотово, которая рассказала, что при осмотре металлической кровли своего домовладения обнаружила тайник с сотней боеприпасов и некое металлическое устройство, которое при осмотре оказалось самодельных взрывным устройством, изготовленным по типу ручных осколочных гранат.

Выяснилось, что женщина недавно приобрела дом у родственников ушедшего из жизни в 2014 году россиянина. Дом пустовал семь лет, после чего родственники усопшего продали дом заявительнице. Силовики выясняют обстоятельства появления схрона в жилом доме.

Ранее 16 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге россиянин изготовил СВУ для личного арсенала и попал в колонию на шесть лет