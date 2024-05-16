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18:24, 16 мая 2024Экономика

США ввели санкции против россиян

США ввели санкции против россиян и компаний РФ, якобы сотрудничающих с КНДР

Фото: Jim Young / Reuters

Американские власти ввели санкции в отношении двух граждан РФ и трех российских компаний, якобы вовлеченных в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В санкционные списки россияне и, как считают в ведомстве, связанные с ними фирмы, внесены «за содействие передаче оружия между Россией и КНДР».

В материалах говорится, что предпринятые действия способствует достижению целей правительства США и основываются на санкциях, введенных министерством финансов и Госдепом, включающих запрет передачи и испытания оружия, произведенного в Северной Корее.

В январе США ввели санкции по похожим основаниям против одного физического и трех юридических лиц из России. В частности, в санкционный список попали государственная авиакомпания «224-й летный отряд» В КНДР заявляли, что никогда не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируют осуществлять такие поставки.

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      Дмитрий Воронин
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