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02:59, 12 января 2024Мир

США ввели санкции против физлица и трех юрлиц России из-за «ракет из КНДР»

Блинкен: США ввели санкции против физлица и трех юрлиц РФ из-за «ракет из КНДР»
СюжетСанкции против России:

Фото: Sputnik / Artem Geodakyan / Pool / Reuters

Соединенные Штаты ввели новые санкции против одного физического лица и трех юридических организаций РФ из-за якобы передачи России ракет из КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, ограничения были введены из-за причастности данных лиц «к передаче России и тестированию баллистических ракет» из Северной Кореи. В частности, в санкционный список попали государственная авиакомпания «224-й летный отряд» и ее директор Владимир Михейчик. Также ограничения введены в отношении полигонов Ашулук и Владимировка, расположенных в Астраханской области. Кроме того, в список внесены четыре самолета, якобы задействованных в поставках баллистических ракет КНДР и «сопутствующих грузов в ноябре и декабре 2023 года».

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано пригрозил КНДР «серьезными последствиями» за предполагаемые поставки ракет России. Однако дипломат не уточнил, о каких именно последствиях идет речь.

В свою очередь, КНДР опровергла продажу оружия и боеприпасов России. В Пхеньяне уточнили, что никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируют поставлять. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства обвинений Москвы в том, что она якобы закупает оружие у Ирана и Северной Кореи.

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      Марина Совина
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