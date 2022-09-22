Северная Корея опровергла поставки оружия России

ЦТАК: КНДР заявила, что никогда не поставляла вооружение России

КНДР опровергла поставки оружия и боеприпасов России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), передает Reuters.

«Недавно США и другие враждебные силы говорили о "нарушении резолюции" СБ ООН, распространяя "слухи о сделках с оружием" между КНДР и Россией. Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать»,— заявил заместитель генерального директора Главного бюро оборудования министерства обороны страны.

Имя собеседника агентства не уточняется. Он также посоветовал Вашингтону прекратить «держать рот на замке» и прекратить распространять слухи.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства обвинений Москвы в том, что она якобы закупает оружие у Ирана и Северной Кореи.

6 сентября The New York Times написала, что Россия якобы начала закупки артиллерии у КНДР. По мнению авторов статьи, обратиться к Пхеньяну для закупки «миллионов снарядов и ракет» Москву заставили западные санкции, которые якобы «серьезно ограничили ее цепочки поставок».